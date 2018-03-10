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    Владимир Арешонков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Полупустые столы во время обеда для незрячих в Коростене
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    19:15 09.12.2017
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    Пока рядовые украинцы сводят концы с концами, политики и чиновники не гнушаются жить за чужой счет, не особо обращая внимание на оправдания для общественности.
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    Пока не видят. Чиновники в Коростене пировали в компании незрячих
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    Александр Онищенко
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    579Онищенко: новая партия компромата
    По словам народного депутата Владимира Арешонкова, большинство фракций Верховной Рады выступают за открытие уголовного производства относительно нардепа Александра Онищенко. Впрочем, голосов за задержание и арест, вероятнее всего, не будет.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    19:57 09.03.2018
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