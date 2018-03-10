Украина на фоне бездействия правоохранительных органов превращается в самую опасную для жизни страну. Сегодня уровень преступности в государстве на 10% выше, чем в самые лихие годы, а раскрываемость — намного ниже.
Директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медведь в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что проблема массового выкупа билетов на перелеты и переезды создана туристическими агентствами.
Директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" - имитации бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.