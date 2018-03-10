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    Виктор Медведь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей. Видео
    Эксперт о торговле людьми и бессилии правоохранителей 
    13:21 05.07.2017
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    Директор консалтинговой компании William Invest Expert Виктор Медведь считает, что сфера торговли людьми в Украине "по какой-то причине не попадает во внимание правоохранительных органов".
    На месте убийства мужчины в Киеве
    По уровню преступности Украина обогнала 90-е годы - эксперт
    12:41 05.07.2017
    926Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Украина на фоне бездействия правоохранительных органов превращается в самую опасную для жизни страну. Сегодня уровень преступности в государстве на 10% выше, чем в самые лихие годы, а раскрываемость — намного ниже.
    Виктор Медведь. Архивное фото
    Тариф на поездку по Украине сравним с ценой на полет за рубеж - Медведь
    20:24 17.03.2017
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    Директор консалтинговой компании "Вильям Инвест-Эксперт" Виктор Медведь в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что проблема массового выкупа билетов на перелеты и переезды создана туристическими агентствами.
    Виктор Медведь. Архивное фото
    Оправдано ли повышение тарифов на пассажирские перевозки. Мнение эксперта
    08:19 26.01.2017
    335Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Эксперт в сфере финансов Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что если не прекратится разворовывание "Укрзализныци", качество перевозок не улучшится.
    Виктор Медведь
    "Укрзализныця" спровоцировала раскол в Кабмине - эксперт
    17:16 25.01.2017
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    Эксперт в сфере финансов Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что деньги "Укрзализныци" чиновники хотят использовать для будущей политической борьбы, поэтому и обострилась борьба за данную компанию.
    Виктор Медведь
    Медведь: модернизация "Укрзализныци" невозможна
    08:14 29.12.2016
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    Директор компании "Инвест-эксперт" Виктор Медведь в эфире "ГС" заявил, что модернизация подвижного состава "Укрзализныци" - имитации бурной деятельности, поскольку, прежде всего, необходимо построить современную колею.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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