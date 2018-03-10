По словам Вадима Карандия, объем заказов на данный тест был невысокий - русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым тестирование не проходит.
Выпускникам школ, проживающим на неконтролируемых территориях Донбасса, для сдачи ВНО необходимо будет получить аттестат украинского образца. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил глава УЦОКО Вадим Карандий.
База тестовых заданий, которая в прошлом году была изъята правоохранительными органами, полностью возвращена центру, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".