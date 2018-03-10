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    Вадим Карандий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Русский язык
    В Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников
    14:10 23.01.2018
    357Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам Вадима Карандия, объем заказов на данный тест был невысокий - русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым тестирование не проходит.
    Экзамен в школе. Архивное фото
    В Украине внедряют новый метод шкалирования результатов ВНО
    03:46 23.05.2016
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    По словам директора Украинского центра оценивания качества образования Вадима Карандия, две недели назад в Минюсте зарегистрирован приказ, в котором определены принципы шкалирования результатов ВНО.
    Ученики. Архивное фото
    Последствия карантина. Как пройдет ВНО в 2016 году
    15:17 29.01.2016
    491Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Выпускникам школ, проживающим на неконтролируемых территориях Донбасса, для сдачи ВНО необходимо будет получить аттестат украинского образца. Об этом в эфире радиостанции Голос Столицы заявил глава УЦОКО Вадим Карандий.
    Тестирование. Архивное фото
    База тестовых заданий для ВНО полностью восстановлена - Карандий
    20:59 28.01.2016
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    База тестовых заданий, которая в прошлом году была изъята правоохранительными органами, полностью возвращена центру, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы директор Центра оценивания качества образования Вадим Карандий.
    Министерство Образования и Науки Украины
    Кабмин назначил нового главу Центра оценивания качества образования
    13:36 22.10.2015
    64Кадровые назначения Порошенко
    Кабмин на заседании 21 октября назначил директором Украинского центра оценивания качества образования Вадима Карандия, сообщила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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