В Украине отменили экзамен по русскому языку для выпускников

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КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий заявил, что внешнее независимое оценивание по русскому языку для школьников отменили в Украине в связи с небольшим спросом на него.

Ранее Министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники украинских школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание, по результатам которого абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.

"Объем заказов на данный тест был невысокий. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть в Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит. Просто приведено в соответствие с другими языками", — цитирует Карандия агентство "Украинские новости".

По его словам, регистрация для участия во внешнем независимом тестировании начнется 6 февраля и продлится до 19 марта. Первым обязательным предметом является украинский язык, вторым можно выбрать математику или историю Украины. Третий обязательный предмет выбирается из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, английский языки, биология, география, физика, химия).

Карандий также сообщил, что участники АТО и люди, проживающие на неподконтрольной Киеву территории, которые не смогли зарегистрироваться с 6 февраля по 19 марта, смогут с 3 до 21 мая зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

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Ранее были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре: около 60% опрошенных в Украине респондентов выступают против предоставления русскому языку статуса государственного, поддерживают такую идею 29%.