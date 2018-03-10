Активисты продолжают следить за передвижением российских грузовиков по территории Украины, несмотря на то, что украинское правительство договорилось с правительством России о так называемой "дороге домой".
Блокирование транзита российских фур через территорию Украину активисты не останавливают, но в большинстве регионов стационарные блокпосты заменили мобильно-оперативными группами, сообщил координатор всеукраинской акции Тарас Деяк.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".