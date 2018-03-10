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    Тарас Деяк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Активисты блокируют движение российских фур во Львовской области
    Активисты обещают не блокировать фуры, но предупреждают "российские" банки
    16:23 26.02.2016
    912Уход российских банков из Украины
    Пункты блокирования российских грузовиков сняты по всей территории Украины, однако со следующей недели закарпатские активисты начнут "работу против российских банков".
    Блокирование движения российских фур во Львовской области
    Активисты анонсировали смену формата акции по блокаде фур из РФ
    11:27 25.02.2016
    3669Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Представитель участников акции по блокаде российских фур заявил, что правительство "хочет стравить" общественных активистов и правоохранительные органы. По его словам, это может вылиться в конфликт.
    Блокада российских фур. Архивное фото
    Блокирование фур РФ. Активисты обещают стоять до полного запрета транзита
    14:46 18.02.2016
    1040Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Активисты продолжают следить за передвижением российских грузовиков по территории Украины, несмотря на то, что украинское правительство договорилось с правительством России о так называемой "дороге домой".
    Фуры с российскими номерами на границе. Архивное фото
    Активисты будут настаивать на постоянном запрете транзита российских фур - Деяк
    11:04 18.02.2016
    279Блокада фур. Компромисс Украины и РФ
    Блокирование транзита российских фур через территорию Украину активисты не останавливают, но в большинстве регионов стационарные блокпосты заменили мобильно-оперативными группами, сообщил координатор всеукраинской акции Тарас Деяк.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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