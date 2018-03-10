Как сообщил Руслан Ткачук, телесные повреждения солдат 1977 года рождения получил примерно в 05.20 в лесополосе между городом Золотое-4 Попаснянского района и городом Золотое-5. Военнослужащий госпитализирован.
Леонид Матюхин уточнил, что есть четки план отвода вооружений, который выполняется, а Руслан Ткачук отмететил, что согласно плану на луганском направлении продолжается третья очередь отвода вооружения.
В Луганской области начался отвод тяжелого вооружения. Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Надежда Чернуха подтвердила эту информацию, однако добавила, что стрелковое и противотанковое оружие убирать никто не собирается.
Согласно информации, военнослужащего доставили в больницу с диагнозом огнестрельное пулевое ранение в голову. Ранения военный получил на блокпосту в районе реки Северский Донец. Раненого направили в Харьков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".