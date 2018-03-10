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    Руслан Ткачук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Тренировка украинского спецназа. Архивное фото
    Военный подорвался на взрывном устройстве в Донбассе - штаб АТО
    10:55 27.10.2015
    431Немирное перемирие на Донбассе.
    Как сообщил Руслан Ткачук, телесные повреждения солдат 1977 года рождения получил примерно в 05.20 в лесополосе между городом Золотое-4 Попаснянского района и городом Золотое-5. Военнослужащий госпитализирован.
    Отвод вооружений ВСУ в Луганской области (возле поселка Счастье). Архивное фото
    Никаких отклонений в плане отвода вооружений в Донбассе нет - штаб АТО
    08:49 16.10.2015
    158Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Леонид Матюхин уточнил, что есть четки план отвода вооружений, который выполняется, а Руслан Ткачук отмететил, что согласно плану на луганском направлении продолжается третья очередь отвода вооружения.
    Отвод танков ЛНР из Луганска
    СЦКК подтверждает отвод техники ЛНР в Донбассе - спикер АТО
    09:18 06.10.2015
    825Донбасс - Минск: отвод вооружений
    По данным Совместного центра по координации и контролю за режимом прекращения огня, процесс отвода вооружений является двусторонним и проходит под наблюдением СММ ОБСЕ.
    Отвод вооружений ВСУ калибром менее 100 мм в Луганской области
    Украина оставляет противотанковое вооружение в Донбассе – спецкор
    18:43 05.10.2015
    656Донбасс - Минск: отвод вооружений
    В Луганской области начался отвод тяжелого вооружения. Специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Надежда Чернуха подтвердила эту информацию, однако добавила, что стрелковое и противотанковое оружие убирать никто не собирается.
    Отвод танков ВСУ от линии разграничения по понтонной переправе. Видео
    Отвод танков ВСУ от линии разграничения по понтонной переправе 
    17:59 05.10.2015
    287Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в понедельник в 11.00 в Луганской области, сообщил спикер спецоперации в Луганской области Руслан Ткачук.
    Украинский военный
    Силовики в Луганской области ждут сигнала к отводу вооружения - спикер АТО
    10:45 05.10.2015
    268Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщил Руслан Ткачук, в Луганской области завершена подготовка к отводу танков Т-64 и Т-72, противотанковых пушек Д-48 и Д-44 калибра 85 миллиметров и 82-мм минометов 2Б-9.
    Блокпост ВСУ в Луганской области. Архивное фото
    В Луганской области боец сил АТО ранил себя из гранатомета
    13:15 10.09.2015
    300Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации спикера АТО в Луганской области Руслана Ткачука, военнослужащий получил ранение из РПГ-22 в среду, 9 сентября, в с. Кряковка Новоайдарского района.
    Силовик смотрит через бинокль в Золотом, Луганской области
    В Луганской области обстреляли автомобиль с четырьмя милиционерами
    14:27 30.08.2015
    313Немирное перемирие на Донбассе.
    Милиционеры получили телесные повреждения в виде ушибленной раны головы и грудной клетки. Служебный автомобиль имеет сквозные входные и выходные пулевые отверстия в дверцах и переднем лобовом стекле.
    Каска украинского военного
    В Луганской области вследствие снайперского обстрела ранен военный ВСУ
    12:26 30.08.2015
    203Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации, военнослужащего доставили в больницу с диагнозом огнестрельное пулевое ранение в голову. Ранения военный получил на блокпосту в районе реки Северский Донец. Раненого направили в Харьков.
    Силовик смотрит через бинокль в Золотом, Луганской области
    В Луганской области пять силовиков подорвались на взрывном устройстве
    12:35 15.07.2015
    246Демилитаризация Донбасса
    Согласно информации, силовики погибли во время выполнения служебного задания по разминированию местности. Они подорвались на неустановленном взрывном устройстве и погибли на месте.
    Артобстрел города Алмазная в Луганской области
    В Луганской области за сутки не прозвучало ни одного выстрела - штаб АТО
    09:47 17.02.2015
    300После 15 февраля - мир или война
    Представитель пресс-центра спецоперации Руслан Ткачук заявил, что предпосылки для отвода вооружения есть, поскольку данные за сутки являются уникальными.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    15:17 09.03.2018
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    17:14 09.03.2018
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