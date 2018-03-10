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    Роман Ландик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Роман Ландик
    Суд отменил решение об оправдании Романа Ландика за избиение девушки
    20:34 29.07.2015
    448
    Генеральная прокуратура сообщает, что Апелляционный суд Луганской области отменил приговор районного суда, согласно которому Роман Ландик был приговорен к условному сроку за драку в клубе.
    Роман Ландик. Архивное фото
    Отец Ландика уверен, что сын имел "конституционное право" избить Коршунову
    03:17 30.04.2015
    388
    Экс-нардеп уверяет, что сцена с ударом графином по голове Романа Ландика была перед тем, как его сын начал тащить фотомодель за волосы. Этот момент, по его словам, был вырезан с видео, которое попало в Интернет.
    Роман Ландик
    Прокуратура обжаловала оправдательный приговор Романа Ландика
    22:48 21.04.2015
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    В сообщении ГПУ говорится, что 21 апреля в Апелляционном суде Луганской области состоялось слушание апелляционной жалобы прокурора. Рассмотрение дела назначено на 15 мая.
    Виктор Шокин. Архивное фото
    Шокин обещает разобраться с делом Ландика, которого оправдал суд
    23:45 20.04.2015
    447Задержание депутата Луганского горсовета Ландика
    Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко заявил, что "судья, который оправдал Ландика, должен быть привлечен к ответственности за неправосудное решение".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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