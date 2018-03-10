Экс-нардеп уверяет, что сцена с ударом графином по голове Романа Ландика была перед тем, как его сын начал тащить фотомодель за волосы. Этот момент, по его словам, был вырезан с видео, которое попало в Интернет.
Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат ("Народный фронт") Антон Геращенко заявил, что "судья, который оправдал Ландика, должен быть привлечен к ответственности за неправосудное решение".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".