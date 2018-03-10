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    Роман Говда

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Юрий Луценко, Роман Говда и Виталий Кличко
    "Угроза для команды Черновецкого", Кравец о новом прокуроре Киева Говде
    11:58 07.07.2016
    389Дело Новинского. Прикосновенен
    Правозащитник Ростислав Кравец считает, что от нового прокурора Киева Романа Говды не стоит ждать громких дел, но отмечает, что адвокаты считают его профессиональным человеком.
    Митинг против повышения цен на услуги ЖКХ в Киеве
    Хроника 6 июля: тарифные протесты, эмбарго против РФ, обыски в "Днепр-1"
    09:22 07.07.2016
    365Тарифные протесты.
    Накануне в столице прошли массовые протесты против тарифов ЖКХ, Украина продлила эмбарго на ввоз товаров из РФ, а экс-заместитель Шокина стал прокурором Киева. В этот же день суд Киева наказал руководителей "янтарной мафии".
    Юрий Луценко, Роман Говда и Виталий Кличко
    Экс-заместитель Шокина стал прокурором Киева
    15:41 06.07.2016
    135Дело Новинского. Прикосновенен
    Представляя новоназначенного главу столичной прокуратуры, енеральный прокурор Юрий Луценко также поставил задачу проверить деятельность всех коммунальных предприятий города.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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