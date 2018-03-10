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    Пол Роукинс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Ограниченный дефолт неизбежен, если Киев реструктуризирует свои долги - Fitch
    14:27 10.03.2015
    634Ситуация в экономике Украины
    Как отмечается, правительство, которому в этом году нужно выплатить по иностранным займам около 5,4 миллиарда долларов при том, что валютные резервы страны составляют приблизительно 5,6 миллиарда долларов, надеется провести с кредиторами переговоры.
    Доллары США
    Fitch: международные резервы Украины могут вырасти до $13 млрд
    11:47 10.03.2015
    931Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Cтарший управляющий международного рейтингового агентства Fitch Пол Роукин заявил, что эта сумма "выглядит достаточно большой", чтобы помочь Украине справиться с финансовыми проблемами в ближайшие несколько лет.
    Рейтинговое агентство Fitch Ratings
    Fitch пока не ожидает списаний по долгам Украины
    11:41 10.03.2015
    189Транш МВФ и отставка Гонтаревой.
    Как отметил старший управляющий агентства Fitch Пол Роукинс, власти Украины намекнули, что наиболее вероятна некая реструктуризация, а не списание долгов.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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