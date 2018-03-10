Как отмечается, правительство, которому в этом году нужно выплатить по иностранным займам около 5,4 миллиарда долларов при том, что валютные резервы страны составляют приблизительно 5,6 миллиарда долларов, надеется провести с кредиторами переговоры.
Cтарший управляющий международного рейтингового агентства Fitch Пол Роукин заявил, что эта сумма "выглядит достаточно большой", чтобы помочь Украине справиться с финансовыми проблемами в ближайшие несколько лет.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.