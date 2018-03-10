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    Олесь Гончар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Портрет писателя Олеся Гончара после атаки вандалов в Днепре
    В Днепре вандалы надругались над портретом Гончара
    10:56 13.11.2017
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    По словам координатора проекта "Слово на стене", скорее всего, портрет испортили "просто". Он не подлежит восстановлению, в связи с чем авторы решили его забелить.
    Украинский писатель Олесь Гончар
    Донбасс - это опухоль. Украинского классика уличили в сепаратизме
    13:21 28.09.2017
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    По словам писателя Юрия Винничука, в дневнике советского писателя Олеся Гончара были опубликованы резкие высказывания о Донбассе, призывающие отделить его в пользу России.
    Сестра Олеся Гончара - Александра Сова
    В Днепропетровске умерла родная сестра писателя Олеся Гончара
    22:18 15.11.2015
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    Родная сестра знаменитого украинского писателя скончалась на 102-м году жизни. Она сохранила ряд документов и фотографий своего брата.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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