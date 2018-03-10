Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Ведомства в ходе брифинга подтвердили, что нардеп находится в безопасном месте.
Согласно данным Олега Жученко, заказчиков и организатором похищения Алексея Гончаренко является депутат Лиманского районного совета Александр Кушнарев, сын которого погиб в результате трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".