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    Олег Жученко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ. Видео
    Похищение Гончаренко. Брифинг прокуратуры и СБУ 
    16:00 23.02.2017
    447Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Прокуратура Одесской области в четверг сообщила о похищении Алексея Гончаренко. Служба безопасности Украины подтвердила эту информацию. Ведомства в ходе брифинга подтвердили, что нардеп находится в безопасном месте.
    Алексей Гончаренко. Архивное фото
    Участники похищения Гончаренко задержаны, нардеп в безопасности - прокурор
    15:45 23.02.2017
    2546Нардеп Гончаренко: "похищение"
    Согласно данным Олега Жученко, заказчиков и организатором похищения Алексея Гончаренко является депутат Лиманского районного совета Александр Кушнарев, сын которого погиб в результате трагедии 2 мая 2014 года в Одессе.
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Прокурором Одесской области стал уроженец Винницы
    12:04 17.06.2016
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    Олег Жученко с декабря 2015 года был первым заместителем прокурора Одесской области, а после отставки Давида Сакварелидзе с поста прокурора Одесской области был назначен исполняющим обязанности.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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