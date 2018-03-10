По словам лидера ВО "Свобода" Олега Тягнибока, Олег Супруненко, возглавлявший фракцию политсилы в Миргородском горсовете, подвергся нападению в связи со своей профессиональной деятельностью. Преступники до сих пор не задержаны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.