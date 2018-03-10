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    Наталья Линник

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Взятка. Архивное фото
    Выборы в Киеве дадут еще 475 депутатам полномочия для обогащения - эксперт
    09:49 01.02.2016
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    В Киевсовете 170 депутатов, этого достаточно, чтобы решать проблемы столицы, считает заместитель генерального директора, руководитель программ "Комитета избирателей Украины" Наталья Линник.
    Голосование на выборах. Архивное фото
    Местные выборы. Как будут голосовать переселенцы
    14:11 30.09.2015
    1191Избирательная кампания по местным выборам
    Голоса военнослужащих срочной службы, внутренне перемещенных лиц и других категорий граждан, которые не смогут участвовать в избирательном процессе, будет невозможно использовать для подтасовки результатов выборов, заявила замдиректора КИУ Наталья Линник.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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