По словам руководителя управления евроинтеграции Минэнерго Михаила Бно-Айрияна, предложение министерства предполагает лишение "Нафтогаза" контроля над добычей природного газа и нефти, переработкой и хранением топлива.
О переговорах украинского министра сообщил руководитель управления евроинтеграции Минэнерго Михаил Бно-Айриян. По его словам, встреча проходит за кулисами министерской конференции энергетического сообщества.
По словам главы управления европейской интеграции Минэнерго, состоялась первая встреча с европейскими экспертами, по результатам которой было решено представить предложения на следующей неделе европейской стороне.
Представитель министерства считает, что для российской стороны украинское направление является самым выгодным с точки зрения бизнес-подхода, и отметил, что Киев на всех встречах призывает ее использовать украинскую трубу для прокачки газа.
В Министерстве энергетики планируют создать дипломатический клуб для расширения коммуникации с посольствами. О перспективах клуба в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Глава управления европейской интеграции Минэнерго Украины Михаил Бно-Айриян сообщил, что предлагается "перезагрузить систему сотрудничества между Украиной и ЕС в энергетической сфере и заключить новый меморандум".
Руководитель управления евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян сообщил, что в ведомстве рассматривают еще один путь диверсификации поставок газа в Украину.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".