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    Михаил Бно-Айриян

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян
    Директор департамента евроинтеграции Минэнерго Бно-Айриян заявил об отставке
    14:03 16.05.2016
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    По словам чиновника, заявление об отставке он подал сам. Бно-Айриян поблагодарил экс-главу ведомства Владимира Демчишина и пожелал действующему министру энергетики Игорю Насалику удачи на посту.
    Нафтогаз Украины
    Минэнерго предлагает ограничить функции "Нафтогаза" трейдингом
    17:50 03.12.2015
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    По словам руководителя управления евроинтеграции Минэнерго Михаила Бно-Айрияна, предложение министерства предполагает лишение "Нафтогаза" контроля над добычей природного газа и нефти, переработкой и хранением топлива.
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Демчишин рассказал еврокомиссару о достижениях в энергетике
    12:14 16.10.2015
    139Энергетика Украины в режиме ЧП.
    О переговорах украинского министра сообщил руководитель управления евроинтеграции Минэнерго Михаил Бно-Айриян. По его словам, встреча проходит за кулисами министерской конференции энергетического сообщества.
    Газопровод, архивное фото
    Минэнерго: $300 млн от ЕБРР пойдут на закупку 1 млрд кубов газа
    14:13 01.10.2015
    104Газ из России: "зимний пакет".
    Соответствующее заявление сделал начальник управления европейской интеграции Минэнерго Украины Михаил Бно-Айриян. Он напомнил, что цена составляет менее чем 250 долларов за тысячу кубометров.
    Компрессорная станция
    Украина внесет предложения по энергетическому меморандуму с ЕС
    08:31 30.09.2015
    195Энергетика Украины в режиме ЧП.
    По словам главы управления европейской интеграции Минэнерго, состоялась первая встреча с европейскими экспертами, по результатам которой было решено представить предложения на следующей неделе европейской стороне.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Минэнерго: отказ РФ от транспортировки газа по украинской ГТС невозможен
    15:46 07.08.2015
    331Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Представитель министерства считает, что для российской стороны украинское направление является самым выгодным с точки зрения бизнес-подхода, и отметил, что Киев на всех встречах призывает ее использовать украинскую трубу для прокачки газа.
    Газовая компрессорная станция
    Отопительный сезон в Украине может пройти без газа РФ - Минэнерго
    14:22 07.08.2015
    1240Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Без российского газа будет достаточно сложно, но не настолько критично как это было еще два-три года назад, когда Украина не могла вообще обойтись без российского газа, заявили в Минэнерго.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Беседы в Минэнерго: дипломатический клуб не принесет реальной пользы – Марунич
    14:35 30.07.2015
    223Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    В Министерстве энергетики планируют создать дипломатический клуб для расширения коммуникации с посольствами. О перспективах клуба в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
    Газовая компрессорная станция
    Украина заинтересована в закупке газа в Казахстане и Туркмении - Минэнерго
    12:31 16.07.2015
    225Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    О заинтересованности в закупках газа в Казахстане и Туркмении было заявлено на встрече вице-премьера Украины Геннадия Зубко с вице-премьером Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым.
    Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
    Украина предложила ЕК заключить новый меморандум в энергетической сфере
    18:55 10.06.2015
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    Глава управления европейской интеграции Минэнерго Украины Михаил Бно-Айриян сообщил, что предлагается "перезагрузить систему сотрудничества между Украиной и ЕС в энергетической сфере и заключить новый меморандум".
    Минэнерго Украины. Архивное фото
    Украина намерена приобретать газ из СПГ-терминала в Клайпеде - Минэнерго
    19:06 02.06.2015
    691Газ из РФ. "Летний пакет"
    Руководитель управления евроинтеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Айриян сообщил, что в ведомстве рассматривают еще один путь диверсификации поставок газа в Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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