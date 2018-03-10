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    Мигель Ариас Каньете

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Газопровод
    Еврокомиссия прокомментировала надежность Украины по транзиту газа
    12:38 14.09.2017
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    Как отметил еврокомиссар по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете, Еврокомиссия продолжит свою поддержку для обеспечения сохранения Украины важным транзитным маршрутом для газа из России в ЕС.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Договорились. Нефть продолжает дорожать
    07:01 22.03.2016
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    Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри надеется, что тенденция роста цен на нефть продолжится, однако они вряд ли двинутся к новым рекордам. Такое предположение он высказал на пресс-конференции в Вене.
    Владимир Демчишин. Архивное фото
    Демчишин рассказал еврокомиссару о достижениях в энергетике
    12:14 16.10.2015
    139Энергетика Украины в режиме ЧП.
    О переговорах украинского министра сообщил руководитель управления евроинтеграции Минэнерго Михаил Бно-Айриян. По его словам, встреча проходит за кулисами министерской конференции энергетического сообщества.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Порошенко в Брюсселе: газ по реверсу и отмена виз
    18:32 24.08.2015
    12437
    Президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч на наивысшем уровне с руководством Европейского союза в Брюсселе по вопросам безвизового режима и энергетики, обеспечения реверса европейского газа и газового транзита через Украину.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украине нужно заполнить ПХГ до 19 млрд кубометров - ЕК
    14:15 20.08.2015
    260Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете уточнил, что сейчас в ПГХ Украины есть 13,5 млрд кубометров, эта ситуация немного лучше, по сравнению с прошлым годом.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    Переговоры Украины, Еврокомиссии и РФ по газу пройдут в конце июня - ЕК
    16:54 08.06.2015
    168Газ из РФ. "Летний пакет"
    Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что в ЕК работают над подготовкой протокола, работа на техническом уровне выполнена.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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