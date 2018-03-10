Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Аль-Бадри надеется, что тенденция роста цен на нефть продолжится, однако они вряд ли двинутся к новым рекордам. Такое предположение он высказал на пресс-конференции в Вене.
О переговорах украинского министра сообщил руководитель управления евроинтеграции Минэнерго Михаил Бно-Айриян. По его словам, встреча проходит за кулисами министерской конференции энергетического сообщества.
Президент Украины Петр Порошенко проведет ряд встреч на наивысшем уровне с руководством Европейского союза в Брюсселе по вопросам безвизового режима и энергетики, обеспечения реверса европейского газа и газового транзита через Украину.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.