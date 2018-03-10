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    Маттиас Вайнрайх

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Организация объединенных наций
    Представителей МККК не допускают к попавшему в плен сотруднику ООН в Донецке
    14:22 15.04.2016
    354Донбасс: мир или война.
    Пресс-секретарь, делегат по связям с общественностью МККК Маттиас Вайнрайх сообщил, что на данный момент у МККК нет доступа на территории, которые неподконтрольны силам АТО.
    Пресс-спикер МККК на Украине Маттиас Вайнрайх
    На полное разминирование Донбасса уйдет до 15 лет - Вайнрайх
    03:37 23.03.2016
    85Донбасс: мир или война.
    По словам сотрудника украинского офиса МККК Маттиаса Вайнрайха, даже если "завтра наступит мир", проблема мин останется. Он добавил, что обезвреживание мины обходится значительно дороже, чем производство.
    Пресс-спикер МККК на Украине Маттиас Вайнрайх
    МККК о гуманитарной ситуации в Донбассе: война одна на всех
    22:50 22.03.2016
    87Донбасс: мир или война.
    По словам сотрудника украинского офиса МККК Маттиаса Вайнрайха, люди, которые были соседями, сейчас уже живут по разные стороны, но война-то одна на всех.
    Пресс-спикер МККК на Украине Маттиас Вайнрайх
    В Донбассе МККК помогает жителям независимо от линии соприкосновения
    22:36 22.03.2016
    50Донбасс: мир или война.
    По словам сотрудника украинского офиса МККК Маттиаса Вайнрайха, в понедельник с одной стороны раздают, а во вторник или в среду — с другой стороны, для Красного Креста важно, чтобы помощь доставлялась равномерно.
    Пресс-спикер МККК на Украине Маттиас Вайнрайх
    Пресс-спикер МККК на Украине Маттиас Вайнрайх: Мы привозим помощь, но мы не можем привезти мир
    08:07 22.03.2016
    1330Донбасс: мир или война.
    В октябре 2014-го Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал события на юго-востоке страны "немеждународным военным конфликтом", однако природа конфликта волнует Красный Крест сегодня гораздо меньше, чем его последствия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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