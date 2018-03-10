По словам сотрудника украинского офиса МККК Маттиаса Вайнрайха, даже если "завтра наступит мир", проблема мин останется. Он добавил, что обезвреживание мины обходится значительно дороже, чем производство.
По словам сотрудника украинского офиса МККК Маттиаса Вайнрайха, в понедельник с одной стороны раздают, а во вторник или в среду — с другой стороны, для Красного Креста важно, чтобы помощь доставлялась равномерно.
В октябре 2014-го Международный Комитет Красного Креста (МККК) признал события на юго-востоке страны "немеждународным военным конфликтом", однако природа конфликта волнует Красный Крест сегодня гораздо меньше, чем его последствия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".