На прошлой неделе депутаты парламента приняли за основу проект закона о местных выборах, документ готовится ко второму чтению, а на политических площадках Львовщины началось бурное обсуждение будущей избирательной реформы.
На прошлой неделе депутаты Верховной Рады приняли за основу проект закона о местных выборах. Пока документ готовят ко второму чтению, на политических площадках Львовщины началось бурное обсуждение будущей избирательной реформы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".