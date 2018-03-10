В здание суда вломились молодчики в камуфляже. Они заблокировали судью Степаненко в зале заседаний и не выпускали оттуда до тех пор пока тот не взял самоотвод. В это время более 500 неизвестных заблокировали здание и подходы к нему.
Максим Романенко на заседании не присутствовал, поэтому председательствовать на заседании выбрали представительницу "Батькивщины" Галину Булавку. За решение об отставке Романенко проголосовали 79 депутатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".