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    Максим Романенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    812Отставка Коломойского. Что дальше.
    В здание суда вломились молодчики в камуфляже. Они заблокировали судью Степаненко в зале заседаний и не выпускали оттуда до тех пор пока тот не взял самоотвод. В это время более 500 неизвестных заблокировали здание и подходы к нему.
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    История с исчезновением начальника юридического департамента Днепропетровского горсовета получила свое продолжение.
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