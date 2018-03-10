Выбор Шведской академии стал неожиданным, как и прошлогоднее решение дать премию белорусской писательнице Светлане Алексиевич. В самой Швеции это решение шокировало многих литературных критиков и журналистов.
Как сообщил российский историк Анатолий Голубовский, писательницу Людмилу Улицкую и еще нескольких человек облили зеленкой и нашатырным спиртом на входе в Дом кино. Возле здания пикетировали люди с т.н. "георгиевскими ленточками".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".