В марте французский доктор на пенсии, принес в аукционный дом Tajan пачку рисунков, принадлежавших его отцу.Сотрудник аукционного дома Тадди Прат заметил среди 15 рисунков изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.
Итальянские исследователи вскроют фамильный склеп во Флоренции, где покоятся родственники Лизы Герардини дель Джоконды, якобы позировавшей Леонардо да Винчи для его "Моны Лизы", чтобы разгадать тайну знаменитой картины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".