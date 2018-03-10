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    Леонардо да Винчи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Картина Спаситель мира Леонардо Да Винчи
    Проданную за $400 млн картину да Винчи выставят в эмиратском Лувре
    00:57 07.12.2017
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    Полотно Леонардо да Винчи "Спаситель мира", находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века.
    Картина Спаситель мира Леонардо Да Винчи
    Картина Да Винчи стала самой дорогой в мире
    09:23 16.11.2017
    425
    На аукционе Christie's в Нью-Йорке полотно "Спаситель мира" было продано за рекордную сумму и стало самой дорогой картиной на планете.
    Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо да Винчи
    Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо да Винчи нашли во Франции
    06:13 29.09.2017
    758
    По словам Матье Дедика — эксперта, проводившего исследование — "Мона Лиза" и "Мона Ванна" почти одинаковы по размеру, а их руки и тела практически идентичны.
    Автопортрет Леонардо да Винчи, репродукция
    В Китае собираются клонировать Леонардо да Винчи
    16:27 21.05.2017
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    Ученые намерены применить все новейшие технологии. Специалисты хотят получить оставшийся на картинах биоматериал: волосы и клетки кожи для успешного клонирования да Винчи.
    Автопортрет Леонардо да Винчи, репродукция
    Французский доктор случайно обнаружил рисунок да Винчи за €15 млн – СМИ
    03:28 13.12.2016
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    В марте французский доктор на пенсии, принес в аукционный дом Tajan пачку рисунков, принадлежавших его отцу.Сотрудник аукционного дома Тадди Прат заметил среди 15 рисунков изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.
    Автопортрет Леонардо да Винчи, репродукция
    Итальянская пресса сообщает о находке новой картины Леонардо да Винчи
    16:04 04.10.2013
    106
    Портрет, на котором знаменитая маркиза мантуанская Изабелла д'Эсте изображена в образе святой Екатерины Александрийской, предположительно, написан в начале XVI века.
    Картина Леонардо да Винчи Мона Лиза
    Останки родных Джоконды эксгумируют, чтобы разгадать тайну картины
    17:49 09.08.2013
    122
    Итальянские исследователи вскроют фамильный склеп во Флоренции, где покоятся родственники Лизы Герардини дель Джоконды, якобы позировавшей Леонардо да Винчи для его "Моны Лизы", чтобы разгадать тайну знаменитой картины.
    Презентация знаменитой выставки Гений да Винчи
    Презентация выставки "Гений да Винчи" 
    22:09 25.04.2013
    106
    Большая часть макетов изготовлена в натуральную величину. Кроме того, некоторые из этих экспонатов можно увидеть в действии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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