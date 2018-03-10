Вместе с новой находкой в специально отведенном зале капитолийского Дворца консерваторов экспонируется еще одна работа Буонарроти – двусторонний карандашный портрет Клеопатры, выполненный мастером около 1535 года.
В марте французский доктор на пенсии, принес в аукционный дом Tajan пачку рисунков, принадлежавших его отцу.Сотрудник аукционного дома Тадди Прат заметил среди 15 рисунков изображение святого Себастьяна, привязанного к дереву.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".