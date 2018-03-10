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    Лувр

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо да Винчи
    Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо да Винчи нашли во Франции
    06:13 29.09.2017
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    По словам Матье Дедика — эксперта, проводившего исследование — "Мона Лиза" и "Мона Ванна" почти одинаковы по размеру, а их руки и тела практически идентичны.
    Счастливчики, которые нашли своих двойников в Лувре 
    15:32 13.09.2017
    483
    Есть счастливчики, которые смогли обнаружить своих двойников на старинных картинах Лувра. Сравнить их сходство можно просмотрев фотоленту РИА Новости Украина.
    Нападение на военных у Лувра в Париже
    Новый теракт в Париже: нападение на военных у Лувра
    08:22 04.02.2017
    1222
    Глава полиции Парижа Мишель Кадо, оперативно прибывший к Лувру, заявил журналистам, что поведение нападавшего позволяет сделать вывод о том, что он хотел совершить теракт.
    Стеклянная пирамида Лувра
    Лувр временно закрывается в связи с терактами в Париже – СМИ
    19:09 14.11.2015
    579Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Кроме того, согласно информации, были закрыты и другие культурно-исторические достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня, парижский Диснейленд, музей замка Версаль.
    У картины Э. Делакруа Свобода на баррикадах
    Посетительница филиала Лувра исписала маркером картину Делакруа
    09:17 08.02.2013
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    Женщина в возрасте 28 лет в четверг перед закрытием музея подошла к полотну, которое является главной достопримечательностью недавно открытой экспозиции, достала черный маркер и начала что-то писать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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