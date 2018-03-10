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Тег
Лувр
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Эскиз обнаженной Моны Лизы Леонардо да Винчи нашли во Франции
06:13 29.09.2017
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По словам Матье Дедика — эксперта, проводившего исследование — "Мона Лиза" и "Мона Ванна" почти одинаковы по размеру, а их руки и тела практически идентичны.
Счастливчики, которые нашли своих двойников в Лувре
15:32 13.09.2017
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Есть счастливчики, которые смогли обнаружить своих двойников на старинных картинах Лувра. Сравнить их сходство можно просмотрев фотоленту РИА Новости Украина.
Новый теракт в Париже: нападение на военных у Лувра
08:22 04.02.2017
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Глава полиции Парижа Мишель Кадо, оперативно прибывший к Лувру, заявил журналистам, что поведение нападавшего позволяет сделать вывод о том, что он хотел совершить теракт.
Лувр временно закрывается в связи с терактами в Париже – СМИ
19:09 14.11.2015
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Теракты в Париже и спецоперации в Европе
Кроме того, согласно информации, были закрыты и другие культурно-исторические достопримечательности Парижа, такие как Эйфелева башня, парижский Диснейленд, музей замка Версаль.
Посетительница филиала Лувра исписала маркером картину Делакруа
09:17 08.02.2013
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Женщина в возрасте 28 лет в четверг перед закрытием музея подошла к полотну, которое является главной достопримечательностью недавно открытой экспозиции, достала черный маркер и начала что-то писать.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
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Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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