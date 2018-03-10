По словам пресс-секретаря посольства США в РФ Уильяма Стивенса, в настоящее время такая возможность не рассматривается. Он также добавил, что Вашингтон привержен "своим обязательствам в рамках международного и национального права по содержанию заключенных".
Советник-посланник посольства США в Москве Говард Соломон был вызван в МИД РФ в связи с ситуацией вокруг гражданина РФ Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, говорится в сообщении МИД РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".