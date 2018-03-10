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    Виктор Бут

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Пикет в поддержку Виктора Бута
    Прокуратура не подала возражение против прошения по пересмотру дела Бута
    03:49 12.03.2017
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    По словам адвоката Алексея Тарасова, это означает, что если Верховный суд примет дело к рассмотрению, то он будет видеть только доводы стороны защиты.
    Гражданка Украины Надежда Савченко
    США не рассматривают обмен Савченко на россиян Бута и Ярошенко - посольство
    12:21 29.03.2016
    987Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам пресс-секретаря посольства США в РФ Уильяма Стивенса, в настоящее время такая возможность не рассматривается. Он также добавил, что Вашингтон привержен "своим обязательствам в рамках международного и национального права по содержанию заключенных".
    Алла Бут. Архивное фото
    Алла Бут: слаженная команда адвокатов появилась в деле Виктора Бута
    04:36 04.11.2014
    102
    Алла Бут находится в Бангкоке для консультаций с таиландскими и американскими адвокатами своего мужа по вопросу подачи в американский суд ходатайства о пересмотре дела Бута в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
    Молоточек судьи
    Суд в США снял с рассмотрения апелляцию Бута на приговор
    09:02 08.11.2013
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    Апелляционный суд США удовлетворил запрос защиты россиянина Виктора Бута об отказе от дальнейшего обжалования приговора, в соответствии с которым он был приговорен к 25 годам лишения свободы.
    Сергей Лавров
    РФ помогает адвокатам Бута доказать незаконность его экстрадиции в США
    12:20 09.12.2012
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    Москва помогает адвокатам бизнесмена Виктора Бута, который осужден в США на 25 лет тюрьмы, доказать, что его экстрадировали в Штаты из Таиланда незаконно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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