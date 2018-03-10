По словам пресс-секретаря посольства США в РФ Уильяма Стивенса, в настоящее время такая возможность не рассматривается. Он также добавил, что Вашингтон привержен "своим обязательствам в рамках международного и национального права по содержанию заключенных".
Алла Бут находится в Бангкоке для консультаций с таиландскими и американскими адвокатами своего мужа по вопросу подачи в американский суд ходатайства о пересмотре дела Бута в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
Москва помогает адвокатам бизнесмена Виктора Бута, который осужден в США на 25 лет тюрьмы, доказать, что его экстрадировали в Штаты из Таиланда незаконно, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".