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Кэтрин Зета-Джонс
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
2
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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс отмечает в четверг 45-летие
05:29 25.09.2014
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Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс родилась 25 сентября 1969 года в городе Суонси в Уэльсе (Великобритания).
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