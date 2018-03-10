Актрису, которая на 25 лет моложе Дугласа, не видели в его сопровождении уже четыре месяца. Как передает издание, их брак считался одним из самых крепких в Голливуде. Супружеская пара прожила вместе 13 лет.
Кэмерон Дуглас, сын знаменитого голливудского актера Майкла Дугласа, был избит в тюрьме в Пенсильвании заключенными, получив перелом ноги и пальца на руке, якобы за сотрудничество с представителями департамента по борьбе с наркотиками.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.