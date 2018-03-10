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    Майкл Дуглас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Актер Майкл Дуглас
    Нет скелетов в шкафу. Дуглас отреагировал на обвинения в домогательствах
    14:45 10.01.2018
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    По словам актера Майкла Дугласа, он гордится своей репутацией и не понимает, почему "обвинения" всплыли спустя 32 года.
    Актер Майкл Дуглас
    Актер Майкл Дуглас впервые стал дедушкой
    10:18 20.12.2017
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    Старший сын знаменитого актера спустя год после выхода из тюрьмы стал отцом. У Майкла Дугласа родилась внучка.
    Актер Майкл Дуглас. Архивное фото
    Американский актер Майкл Дуглас отмечает в четверг 70-летие
    04:36 25.09.2014
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    Американский киноактер и продюсер Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в городе Нью-Брансуик (штат Нью-Джерси, США) в семье известного актера Кирка Дугласа и актрисы Дианы Дуглас Дэррид.
    Актер Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс снова вместе, сообщают СМИ
    16:49 02.11.2013
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    Размолвка супругов, которую они назвали "работой над браком", длилась полгода. Актеры вновь надели обручальные кольца, сообщается, что они снова живут вместе.
    Актер Майкл Дуглас
    Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс могут разойтись
    17:45 26.08.2013
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    Актрису, которая на 25 лет моложе Дугласа, не видели в его сопровождении уже четыре месяца. Как передает издание, их брак считался одним из самых крепких в Голливуде. Супружеская пара прожила вместе 13 лет.
    Сына Майкла Дугласа избили в тюрьме за сотрудничество со следствием
    09:09 19.12.2012
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    Кэмерон Дуглас, сын знаменитого голливудского актера Майкла Дугласа, был избит в тюрьме в Пенсильвании заключенными, получив перелом ноги и пальца на руке, якобы за сотрудничество с представителями департамента по борьбе с наркотиками.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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