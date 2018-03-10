Хоган намеревался взыскать 100 миллионов долларов с Gawker после того, как в 2012 году сайт распространил отредактированное видео интимного содержания с участием спортсмена. Запись набрала 2,5 миллиона просмотров.
Ранее суд обязал сайт Gawker выплатить спортсмену компенсацию в размере 115 миллионов долларов. Актер требовал ее после того, как веб-сайт распространил отредактированное видео интимного содержания с участием Хогана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".