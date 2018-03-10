Интервью с Йоахимом Штайнхофелем, который собрал целый сайт из удаленных Facebook комментариев, которые не представляли угрозы. Он на прямую обвиняет один из немецких фондов, который занимается "отбеливанием" соцсети от неугодной информации.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.