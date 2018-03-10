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Без вести пропавшими в зоне проведения АТО считаются около 2000 человек. Живы они или уже нет, установить сложно. Останки многих бойцов уже год лежат в Донбасских степях. Исправить эту ситуацию взялись волонтеры, которые ищут погибших непосредственно на полях сражений.