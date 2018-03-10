По мнению руководителя поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослава Жилкина в Украине должно быть создано Национальное кладбище, аналог Арлингтонского в США, для погибших в антитеррористической операции в Донбассе.
Жилкин отметил, что не определен статус волонтеров, а на работе они уже использовали отпуск. По его словам, волонтеры обращались "во все инстанции", информировали президента Петра Порошенко о существующих проблемах, однако помощи не получили.
Волонтер Ярослав Жилкин, который ищет погибших непосредственно на полях сражений в Донбассе, отмечает, что вопросе эвакуации тел погибших существует множество проблем, а государство не продумало самые эелементарные вещи.
Без вести пропавшими в зоне проведения АТО считаются около 2000 человек. Живы они или уже нет, установить сложно. Останки многих бойцов уже год лежат в Донбасских степях. Исправить эту ситуацию взялись волонтеры, которые ищут погибших непосредственно на полях сражений.
Из Дебальцево продолжается плановый отвод украинских военных, об этом заявил президент Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО. Выведено уже 80% частей ВСУ. Подробнее рассказал волонтер Ярослав Жилкин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.