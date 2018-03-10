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    Ярослав Жилкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Поиск останков украинских военных в Донецком аэропорту и в районе Иловайска
    Поиски останков погибших украинских военных в Донбассе 
    02:37 14.10.2015
    321Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Как сообщил Ярослав Жилкин на своей странице в Facebbok, во вторник члены поисковой группы побывали в районе донецкого аэропорта, а также в районе Иловайска.
    Парк Вечной Славы в Киеве
    Жилкин: я не знаю, что такое "неизвестный солдат АТО"
    19:00 18.08.2015
    674Иловайский котел: кто в ответе?
    По мнению руководителя поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослава Жилкина в Украине должно быть создано Национальное кладбище, аналог Арлингтонского в США, для погибших в антитеррористической операции в Донбассе.
    Ярослав Жилкин в зоне АТО. Архивное фото
    Ополченцы не дают коридор для вывоза тел погибших военных - Жилкин
    04:39 14.08.2015
    1631Иловайский котел: кто в ответе?
    Как заявил руководитель "Черного тюльпана", ополчение обычно способствовало поисковой миссии, так как волонтеры ищут и передают тела как украинских военных, так и ополченцев.
    Волонтер Ярослав Жилкин. Архивное фото
    "Черный тюльпан" возобновил поиски тел погибших военных в Донбассе
    05:28 30.07.2015
    177Демилитаризация Донбасса
    Как сообщил руководитель организации, волонтеры получили средства на ремонт автомобилей и другие нужды. Ранее "Черный тюльпан" свернул свою деятельность в Донбассе из-за нехватки средств.
    На месте гибели украинских силовиков. Архивное фото
    Волонтер: миссия "Эвакуация-200" прекращает вывоз тел погибших из зоны АТО
    10:01 16.07.2015
    1149Демилитаризация Донбасса
    Жилкин отметил, что не определен статус волонтеров, а на работе они уже использовали отпуск. По его словам, волонтеры обращались "во все инстанции", информировали президента Петра Порошенко о существующих проблемах, однако помощи не получили.
    Извлечение тел погибших из-под завалов в аэропорту Донецка. Архивное фото
    Морги в прифронтовой зоне в Донбассе забиты под завязку до сих пор - волонтер
    15:24 01.07.2015
    413Обстрелы на Донбассе
    Волонтер Ярослав Жилкин, который ищет погибших непосредственно на полях сражений в Донбассе, отмечает, что вопросе эвакуации тел погибших существует множество проблем, а государство не продумало самые эелементарные вещи.
    Ситуация на востоке Украины. Архивное фото
    Бойцам Нацгвардии до сих пор не выдали личные жетоны - Жилкин
    11:48 01.07.2015
    81Обстрелы на Донбассе
    Глава правления ВОО "Союз "Народная Память" Ярослав Жилкин отметил, что в Украине нет единого органа, который бы узнавал судьбу каждого пропавшего в зоне проведения антитеррористической операции.
    Волонтер Ярослав Жилкин. Архивное фото
    Спасение мертвых из зоны АТО. Год спустя работы и проблем не меньше - Жилкин
    10:18 01.07.2015
    2287Обстрелы на Донбассе
    Без вести пропавшими в зоне проведения АТО считаются около 2000 человек. Живы они или уже нет, установить сложно. Останки многих бойцов уже год лежат в Донбасских степях. Исправить эту ситуацию взялись волонтеры, которые ищут погибших непосредственно на полях сражений.
    Волонтер Ярослав Жилкин. Архивное фото
    В АТО с августа пропавшими без вести числится 250 военных – волонтер Жилкин
    09:55 19.02.2015
    575Дебальцевский котел
    Из Дебальцево продолжается плановый отвод украинских военных, об этом заявил президент Петр Порошенко перед вылетом в зону АТО. Выведено уже 80% частей ВСУ. Подробнее рассказал волонтер Ярослав Жилкин.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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