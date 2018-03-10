О рекордном урожае зерновых, о том, кто завышает цену на гречку и увеличит ли квоты ЕС для украинской агропродукции, в эфире "ГС" сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский.
Основное товарное молоко, которое потребляют украинцы, идет из дворов, а не с фермерских хозяйств, поэтому считается второсортным, а по европейским стандартам, это вообще не молоко, заявил Ярослав Краснопольский.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский отметил, что только по основным агропромышленным государственным предприятиям в результате аудита выявлено злоупортеблений на 6,5 млрд гривен и 200 млн долларов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".