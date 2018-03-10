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    Ярослав Краснопольский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    16:40 24.07.2016
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    О рекордном урожае зерновых, о том, кто завышает цену на гречку и увеличит ли квоты ЕС для украинской агропродукции, в эфире "ГС" сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский.
    Молоко на частной сыроварне. Архивное фото
    Украинское молоко не вписывается в стандарты ЕС – эксперт
    10:40 03.03.2016
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    Основная масса товарного молока, которое потребляют украинцы, идет со дворов, где производят молоко второго сорта, сообщил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.
    Молоко
    Минагрополитики: молоко, употребляемое населением, - второсортное
    20:41 02.03.2016
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    Основное товарное молоко, которое потребляют украинцы, идет из дворов, а не с фермерских хозяйств, поэтому считается второсортным, а по европейским стандартам, это вообще не молоко, заявил Ярослав Краснопольский.
    Министерство аграрной политики Украины
    МинАПК готово "росчерком пера" отдать все предприятия на приватизацию
    20:06 22.02.2016
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    Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский отметил, что только по основным агропромышленным государственным предприятиям в результате аудита выявлено злоупортеблений на 6,5 млрд гривен и 200 млн долларов.
    Яйца
    Экспорт агропродукции из Украины в РФ упал на 70% - Минагрополитики
    09:54 28.11.2015
    990ЗСТ с ЕС и торговые эмбарго
    Согласно информации, полностью прекратились экспортные поставки сгущенного молока, яиц, зерновых злаков, семена масличных культур, кондитерских изделий из сахара, табака и заменителей табака.
    Уборка зерновых. Архивное фото
    Эксперт: 58 млн тонн урожая ожидается в этом году
    14:50 17.06.2015
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    Через несколько дней на юге начнется уборка ранних зерновых, в частности ячменя и рапса, и очень важно, чтобы все было выдержано с точки зрения безопасности.
    Ячмень
    Прогноз негативный. Нынешний урожай будет хуже прошлогоднего
    13:01 17.06.2015
    1128
    Украинские аграрии ожидают, что урожай этого года не сможет достичь прошлогодних показателей. Причина банальна: в стране подорожало почти все, что ударило в том числе по посевной.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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