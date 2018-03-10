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    Иван Якубец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    ДНР передала украинской стороне пленных силовиков
    Эксперт: в обмене пленными СБУ и президент ведут себя как кисейные барышни
    13:10 07.04.2015
    1172Год АТО: причины и следствия
    По данным СБУ, в плену у ДНР находятся около 400 украинских военнослужащих. По мнению некоторых военных экспертов, СБУ и президент не предпринимают решительных действий для ускорения процесса обмена пленными.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    В НАТО заявили о создании армии ЕС. Мнение военного эксперта
    11:11 11.03.2015
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    В Евросоюзе может появиться своя единая армия. По словам председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера Европа сможет адекватно реагировать на различные угрозы, которые могут возникать в будущем.
    Миротворцы ООН. Архивное фото
    Введение миротворцев - долгий процесс, нам бы территории не потерять
    09:14 24.02.2015
    6000Украина: между миром и войной
    Командующий Аэромобильных войск Украины в 1998-2005 годах Иван Якубец прокомментировал основные аспекты возможного введения в Украину международного миротворческого контингента.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Зачем нужны "голубые каски" в зоне АТО
    09:18 10.02.2015
    755Боевые действия на Донбассе
    Сейчас военными в зоне конфликта достигнуто равновесие, о котором эксперты предупреждали еще в августе. Подробнее о проекте новых договоренностей рассказал эксперт Иван Якубец.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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