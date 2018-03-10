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    Илья Рогачев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев. Архивное фото
    РФ в Гааге: летом 2014 года в Донбассе находились 17 украинских "Буков"
    17:15 07.03.2017
    961Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Илья Рогачев, представляющий РФ в этом процессе, заявил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с международной следственной группой, которая пытается найти виновных в катастрофе.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Рост угрозы терроризма вызван смещением неугодных режимов - МИД РФ
    05:15 20.11.2015
    82Мигранты штурмуют ЕС
    Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев убежден, что нынешний миграционный кризис в Европе также вызван "проводившейся в последнее десятилетие политикой смещения неугодных режимов в регионе Ближнего Востока".
    Здание МИД РФ
    Москва не исключает попыток обострить ситуацию в РФ при помощи ИГ
    02:59 20.11.2015
    172Военная кампания против "Исламского государства"
    Как заявил глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, "практический опыт противодействия России международному терроризму на Северном Кавказе является единственным успешным примером такого рода".
    Место крушения российского самолета Airbus A321 в Египте
    МИД РФ: теракт на борту Airbus-А321, вероятно, месть ИГ за Сирию
    23:14 19.11.2015
    362Авиакатастрофы: крушение самолета EgyptAir
    Как заявил глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, если в таких условиях "ничего не предпринимать, то террористическая угроза приобретет для нас еще более серьезные масштабы".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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