Директор департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев убежден, что нынешний миграционный кризис в Европе также вызван "проводившейся в последнее десятилетие политикой смещения неугодных режимов в регионе Ближнего Востока".
Как заявил глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, "практический опыт противодействия России международному терроризму на Северном Кавказе является единственным успешным примером такого рода".
Как заявил глава департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев, если в таких условиях "ничего не предпринимать, то террористическая угроза приобретет для нас еще более серьезные масштабы".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.