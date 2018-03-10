Невыплата долга никоим образом не повлияет на обычного человека, потому что ни политика, ни ситуация на финансовых рынках от этого не изменятся, считает исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышинский.
Украина может объявить дефолт уже в пятницу, если ей не удастся завершить переговоры с частными кредиторами по вопросу реструктуризации госдолга. Исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышинский оценил шансы избежать дефолта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.