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    Глеб Вышинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ремонт дороги в Киеве
    На рядовых украинцах дефолт никак не отразится - эксперт
    00:23 22.07.2015
    384Украина, экономика, катастрофа
    Невыплата долга никоим образом не повлияет на обычного человека, потому что ни политика, ни ситуация на финансовых рынках от этого не изменятся, считает исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышинский.
    Флаг Украины
    Украине могут доверять любые кредиторы - эксперт
    22:30 21.07.2015
    213Украина, экономика, катастрофа
    По мнению эксперта, преимущество в том, что Украину поддерживают МВФ, правительство США, Еврокомиссия, то есть те официальные структуры, которые могут оказывать давление на частных кредиторов.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Кризис финансов. МВФ поддержит Украину даже в случае дефолта — эксперт
    14:22 21.07.2015
    720Украина, экономика, катастрофа
    Украина может объявить дефолт уже в пятницу, если ей не удастся завершить переговоры с частными кредиторами по вопросу реструктуризации госдолга. Исполнительный директор Центра экономических стратегий Глеб Вышинский оценил шансы избежать дефолта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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