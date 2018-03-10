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    Георгий Тараторкин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Прощание с Георгием Тараторкиным
    В Москве прошла церемония прощания с актером Георгием Тараторкиным
    15:41 06.02.2017
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    Церемония прощания с народным артистом РСФСР Георгием Тараторкиным, скончавшимся 4 февраля в Москве, состоялась в понедельник в Театре имени Моссовета, гроб с телом артиста проводили аплодисментами и криками "Браво!".
    Георгий Тараторкин. Архивное фото
    Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище
    02:28 05.02.2017
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    По информации театра, прощание и гражданская панихида с народным артистом РСФСР Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в театре имени Моссовета в понедельник.
    Георгий Тараторкин
    Георгий Тараторкин: кадры из жизни артиста 
    17:59 04.02.2017
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    В субботу, 4 февраля, после продолжительной болезни на семьдесят третьем году жизни скончался народный артист Российской Федерации Георгий Тараторкин.
    Георгий Тараторкин
    Скончался известный российский актер Георгий Тараторкин
    12:22 04.02.2017
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    Актер театра и кино, секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации "Золотая маска" Георгий Тараторкин скончался после продолжительной болезни.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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