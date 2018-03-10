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    гражданская панихида

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Георгий Тараторкин. Архивное фото
    Георгий Тараторкин будет похоронен на Троекуровском кладбище
    02:28 05.02.2017
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    По информации театра, прощание и гражданская панихида с народным артистом РСФСР Георгием Георгиевичем Тараторкиным состоятся в театре имени Моссовета в понедельник.
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем
    Прощание с актером Вячеславом Шалевичем 
    21:50 23.12.2016
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    Вячеслав Шалевич сыграл в кино и театре множество разноплановых ролей — положительных и отрицательных, но сам любил роли романтические, так как считал, что искусство должно людям дарить надежду.
    Панихида по послу России Андрею Карлову. Видео
    Панихида по послу России Андрею Карлову 
    22:21 22.12.2016
    238Убийство российского посла в Турции
    Панихида по послу России Андрею Карлову, убитому террористом в Турции, прошла в четверг вечером в Афинах. В Русскую Посольскую церковь пришли русские, украинцы, греки.
    Поминальные богослужения по усопшим во Второй мировой войне и молебны о защитниках Отечества во главе, которые провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
    Панихида по погибшим во Второй мировой войне в Киеве 
    19:53 08.05.2016
    325День Памяти и День Победы в Украине
    В парке Славы в Киеве состоялись поминальные богослужения по погибшим во Второй мировой войне и молебны. Поминальную службу провел митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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