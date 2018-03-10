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    Фазиль Искандер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Прощание с Фазилем Искандером
    Прощание с Фазилем Искандером в Москве: слезы и горы цветов 
    12:50 02.08.2016
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    Почитатели таланта, друзья и близкие Фазиля Искандера прибывают в Центральный дом литератора (ЦДЛ), чтобы проститься с писателем, который скончался в ночь на 31 июля в возрасте 87 лет.
    Фазиль Искандер
    В Москве во вторник простятся с писателем Фазилем Искандером
    00:38 02.08.2016
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    Поклонники творчества, друзья и близкие простятся с Искандером в российской столице во вторник в Центральном доме литераторов. Искандера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.
    Презентация книги Фазиль Искандер. Избранные произведения
    Стало известно, где похоронят Фазиля Искандера
    10:58 01.08.2016
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    Искандер прославился как прозаик и поэт. Среди его произведений - "Человек и его окрестности", "Тринадцатый подвиг Геракла", "Софичка", "Поэт", "Кролики и удавы", "Начало" и другие.
    Презентация книги Фазиль Искандер. Избранные произведения
    Мгновения жизни Фазиля Искандера 
    20:17 31.07.2016
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    Фазиль Абдулович Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме (Абхазия). Искандер начинал как поэт, но стал известен после публикации в 1966 году повести "Созвездие Козлотура".
    Прозаик и поэт Фазиль Искандер
    Фазиль Искандер: мудрец с прекрасным чувством юмора
    17:30 31.07.2016
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    Советский и российский писатель, певец Абхазии Фазиль Искандер скончался в Москве на 88-м году жизни. Понятный и близкий каждому, Искандер в своих произведениях побеждал несправедливость мудрой философией жизни и неизменным чувством юмора.
    Фазиль Искандер
    Умер поэт и писатель Фазиль Искандер
    14:26 31.07.2016
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    Искандер получил множество государственных наград, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Государственную премию Российской Федерации, Государственную премию СССР.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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