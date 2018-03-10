Аналитик Transparency International Евгений Черняк считает, что если власти будут продолжать строить коррупционные схемы, сажать людей на потоки, то денег Украине никто не даст. Скоро страна окажется один на один со своими проблемами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.