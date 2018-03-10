Советская актриса театра и кино Евгения Никандровна Ханаева родилась 2 января 1921 года в городе Богородске (ныне Ногинск) Московской области. Ее отцом был известный оперный певец, солист Большого театра Никандр Ханаев.
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По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.