На право быть знаменосцем претендовали восемь атлетов, но по итогам голосования Эрин Хэмлин и Шани Дэвис набрали одинаковое количество голосов. Позже Дэвис рассказал, что для определения победителя решили бросить монетку.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.