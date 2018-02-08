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    ОИ-2018. Знаменосца сборной США выбрали с помощью монетки

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (139)

    (обновлено: )2001
    На право быть знаменосцем претендовали восемь атлетов, но по итогам голосования Эрин Хэмлин и Шани Дэвис набрали одинаковое количество голосов. Позже Дэвис рассказал, что для определения победителя решили бросить монетку.
    Олимпийский парк в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Спортсмена, который будет нести флаг сборной США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, определили при помощи брошенной монетки, сообщает Yahoo Sport.

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    Ранее сообщалось, что флаг США на церемонии открытия понесет бронзовый призер Олимпиады в Сочи, двукратная чемпионка мира саночница Эрин Хэмлин.

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    На право быть знаменосцем претендовали восемь атлетов из разных видов спорта, но по итогам голосования Хэмлин и двукратный олимпийский чемпион в конькобежном спорте Шани Дэвис набрали одинаковое количество голосов. Позже Дэвис рассказал, что для определения победителя решили бросить монетку.

    Дэвис написал в Twitter, что "команда США поступила бесчестно, выбрав знаменосца с помощью монеты". "Нет проблем, я могу подождать и до 2022 года", — отметил он.

    Церемония открытия Олимпиады-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане в пятницу. Украинский Национальный олимпийский комитет получил 32 лицензии на выступление. Украинцы будут выступать в биатлоне, санном спорте, фигурном катании, горнолыжном спорте, лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, сноубординге и впервые в скелетоне. Украинским олимпийцам обещано 125 тысяч долларов премиальных за золотую медаль, 80 тысяч долларов — за второе место и 55 тысяч долларов за бронзу. Национальный флаг Украины на церемонии открытия ХХИИ зимних Олимпийских игр понесет олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

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