В 1987 году его фильм "Дело Моро" был с большим успехом показан на 37-м Берлинском кинофестивале, а знаменитый актер Джан Мария Волонте, снявшийся у Феррары, получил тогда "Серебряного медведя" за лучшую мужскую роль.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.