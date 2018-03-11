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    Дуглас Льют

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Военнослужащие вооруженных сил РФ. Архивное фото
    США отмечают сокращение контингента РФ у границ Украины – посол при НАТО
    17:54 30.11.2015
    1233Немирное перемирие на Донбассе.
    Постоянный представитель США при НАТО Дуглас Льют сообщил, что количество российских сил у границы с Украиной сократилось до 1-2 батальонов.
    Бронетанковые подразделения США на стрельбах в Латвии. Архивное фото
    США до конца года разместят в Европе тысячу единиц техники
    16:09 23.06.2015
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    По слова Дугласа Льюта, цель - разместить все к концу этого года, "это несколько сотен бронемашин, а также в три или четыре раза больше колесных машин, машин поддержки".
    Штаб-квартира НАТО
    США не планируют возвращать в Европу ядерное оружие - посол
    16:06 23.06.2015
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    Оружие, которое было вывезено после окончания "холодной войны", не будет возвращено в европейские страны - партнеры США по НАТО.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    США размещают 12 штурмовиков в Германии - посол при НАТО
    18:05 11.02.2015
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    Посол США при НАТО Дуглас Льют сообщил, что штурмовики A-10 Thunderbolt будут расположены изначально в Германии на американской авиационной базе. Позднее самолеты разместятся в восточноевропейских странах-членах альянса.
    Флаг США
    Поставки оружия Киеву не должны нарушить единство НАТО - посол США
    17:54 11.02.2015
    159Боевые действия на Донбассе
    Он отметил, что "продажа оружия - это один из возможных инструментов политики, это должно быть национальным решением, не решением НАТО".
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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