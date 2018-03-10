Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк заявил, что закон об амнистии требует доработки. Эксперт считает, что данный документ нужно было принять еще на протяжении первого года военных действий в зоне АТО.
Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк уверен, что приняв закон об амнистии в его нынешнем виде, парламентские партии воспользовались актуальностью амнистии участников АТО и повысили свою электоральную и репутационную выгоду.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".