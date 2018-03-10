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    Дмитрий Гаврилюк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Военные в зоне АТО. Архивное фото
    Закон об амнистии в зоне АТО: плюсы и минусы. Оценки эксперта
    11:03 08.07.2016
    936Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк заявил, что закон об амнистии требует доработки. Эксперт считает, что данный документ нужно было принять еще на протяжении первого года военных действий в зоне АТО.
    Позиции бойцов батальона Донбасс в Марьинке
    Закон об амнистии АТОшников выгоден только рейтингам партий - эксперт
    16:49 07.07.2016
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    Кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк уверен, что приняв закон об амнистии в его нынешнем виде, парламентские партии воспользовались актуальностью амнистии участников АТО и повысили свою электоральную и репутационную выгоду.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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