Как сообщил Дэвис Уэлш, бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу 40 танков Abrams, 62 ракету MSE, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV, 61 бронемашину пехоты Bradley и ракеты HIMARS.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Как сообщил Дэвис Уэлш, бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу 40 танков Abrams, 62 ракету MSE, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV, 61 бронемашину пехоты Bradley и ракеты HIMARS.