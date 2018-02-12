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    Пентагон анонсировал переброску танков и ракет в Европу

    (обновлено: )26516
    Как сообщил Дэвис Уэлш, бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу 40 танков Abrams, 62 ракету MSE, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV, 61 бронемашину пехоты Bradley и ракеты HIMARS.
    Американский танк Abrams
    wikipedia

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. США намерены перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской инициативы сдерживания, сообщил в понедельник замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш.

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    Представленный администрацией бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу "40 танков Abrams на сумму 455 миллионов долларов, 62 ракету MSE на 250 миллионов долларов, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на 230 миллионов долларов, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на 171 миллион долларов", — сказал Уэлш на брифинге.

    Он не уточнил, куда именно будет направлена данная техника. Также Уэлш подчеркнул, что это приблизительные цифры.

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    Ранее сообщалось, что управление тыла министерства обороны США (Defense Logistics Agency) не смогло правильно отчитаться о расходах на сумму более чем в 800 миллионов долларов, расходы еще на 100 миллионов были задокументированы не полностью.

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