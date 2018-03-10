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    Царевич Оксана

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Высший админсуд отказал экс-судье Царевич в восстановлении в должности
    14:41 06.03.2017
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    Как сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, Высший административный суд отказал в восстановлении в должности экс-судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич.
    Молоток судьи
    Судебная реформа: более 2 тысяч мест в судах вакантны - эксперт
    16:32 06.10.2016
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    Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жирнаков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день 2170 мест в судах вакантны.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Царевич отозвала свой иск к Порошенко
    19:21 05.10.2016
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    По информации Высшего административного суда Украины, экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич отозвала свое исковое заявление.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде - СМИ
    10:14 05.10.2016
    478Судебная и конституционная реформы в Украине
    Высший админсуд уже определил судью для рассмотрения данного иска. Как отмечается, Царевич подала в суд иск к президенту 30 сентября.
    Судья Печерского районного суда Оксана Царевич. Архивное фото
    Порошенко уволил скандальную судью Царевич
    16:43 29.09.2016
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    Соответствующий указ после поступления документов из Высшего совета юстиции был подписан главой государства в четверг, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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