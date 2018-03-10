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Тег
Царевич Оксана
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
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Высший админсуд отказал экс-судье Царевич в восстановлении в должности
14:41 06.03.2017
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Как сообщила пресс-секретарь Высшего совета правосудия Оксана Лысенко, Высший административный суд отказал в восстановлении в должности экс-судьи Печерского районного суда Киева Оксаны Царевич.
Судебная реформа: более 2 тысяч мест в судах вакантны - эксперт
16:32 06.10.2016
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Эксперт по вопросам судебной реформы Реанимационного пакета реформ Михаил Жирнаков сказал в эфире радиостанции Голос Столицы, что на сегодняшний день 2170 мест в судах вакантны.
Царевич отозвала свой иск к Порошенко
19:21 05.10.2016
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По информации Высшего административного суда Украины, экс-судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич отозвала свое исковое заявление.
Царевич обжаловала свое увольнение в Высшем админсуде - СМИ
10:14 05.10.2016
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Судебная и конституционная реформы в Украине
Высший админсуд уже определил судью для рассмотрения данного иска. Как отмечается, Царевич подала в суд иск к президенту 30 сентября.
Порошенко уволил скандальную судью Царевич
16:43 29.09.2016
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Соответствующий указ после поступления документов из Высшего совета юстиции был подписан главой государства в четверг, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
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В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
"Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча
05:55 09.03.2018
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Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
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Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
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Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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