Накануне в украинских СМИ появилась стыдливая информация: в столице неизвестные сняли мемориальные доски, посвященные Борису Пастернаку и Владимиру Горовицу, а еще одну табличку, посвященную "большевикам 1918 года" разгромили кувалдами.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.