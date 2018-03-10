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    Анне Быкова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Анне Быкова
    У каждого политика есть "своя" школа для пиара - эксперт
    14:40 26.08.2017
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    Тема детей всегда была классической темой для спекуляций во время выборов, и политики никогда не прекратят влиять на родителей через их детей, считает политический консультант Анне Быкова.
    Анна Быкова
    Евровидение-2017. Быкова: победа Киева была предсказуема
    16:39 10.09.2016
    624Без России: старт Евровидения в Киеве.
    Киев, как и любой другой город, который принимал участие в отборе, прежде всего, заинтересован в освоении бюджета и в дополнительных инвестициях, отметила политтехнолог Анне Быкова.
    Пенсионерка
    В Украине идет очередной этап издевательства над народом – политтехнолог
    12:31 08.09.2016
    10339Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова заявила, что, в связи с падением уровня жизни граждан, никто из политиков не имеет высоких рейтингов, поэтому им невыгодно договариваться и объединяться.
    Наручники
    Быкова: скоро украинцы начнут воровать, чтобы выжить
    12:54 19.08.2016
    4726Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам политтехнолога Анне Быковой, из-за демографического, финансового и социально-психологического кризиса самые социально незащищенные граждане будут вынуждены идти на преступления, чтобы выжить.
    Патрульная полиция в Северодонецке
    Украинцы не ждут от полиции реальных действий - Быкова
    12:06 19.08.2016
    122День полиции: успех или провал?
    Политический консультант Анне Быкова утверждает, что в 90% случаев жертвы преступлений понимают, что на вызов приедет "декоративный наряд патрульной полиции", который не предпримет никаких реальных действий.
    Ленточки цветов государственного флага Украины
    В 99% случаев звания в Украине вручаются по политическим мотивам - Быкова
    10:52 27.05.2016
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    Почти во всех случаях присуждение государственных званий и наград имеет политический подтекст, поскольку этим занимаются госчиновники, а для них важен рост их рейтинга, отметила политтехнолог Анне Быкова.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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