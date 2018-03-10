Политтехнолог, политический консультант Анне Быкова заявила, что, в связи с падением уровня жизни граждан, никто из политиков не имеет высоких рейтингов, поэтому им невыгодно договариваться и объединяться.
По словам политтехнолога Анне Быковой, из-за демографического, финансового и социально-психологического кризиса самые социально незащищенные граждане будут вынуждены идти на преступления, чтобы выжить.
Политический консультант Анне Быкова утверждает, что в 90% случаев жертвы преступлений понимают, что на вызов приедет "декоративный наряд патрульной полиции", который не предпримет никаких реальных действий.
Почти во всех случаях присуждение государственных званий и наград имеет политический подтекст, поскольку этим занимаются госчиновники, а для них важен рост их рейтинга, отметила политтехнолог Анне Быкова.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.