наверх
10.03.2018
06:25
rian.com.ua
Репортажи. Интервью. Аналитика
Курсы валют НБУ
USD
26.35
- 0.13
EUR
32.70
+ 0.11
Поиск
Рубрики
Ещё
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Киев
В мире
Россия
Аналитика и комментарии
Клуб обозревателей
Интервью
Репортажи
Точка зрения
Зарубежье
Фотоленты
Видео
Инфографика
Пресс-Центр
Тег
Андрей Гусин
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
5
Материалы
Связанные теги
Все
Самые читаемые
В Киеве открыли памятник погибшему футболисту "Динамо"
17:37 17.09.2017
816
По словам спортивного журналиста, памятник знаменитому футболисту "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину "сделан с любовью и смыслом, то есть огромным уважением".
Сын экс-футболиста Гусина подписал контракт с "Динамо"
19:39 16.02.2016
501
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Динамо-Киев", соглашение с 19-летним игроком, являющимся воспитанником академии киевского "Динамо", рассчитано до конца нынешнего сезона.
Матч памяти легендарных "динамовцев" Белькевича, Баля и Гусина
20:31 28.09.2014
244
На поле в матче памяти вышел сын Андрея Гусина, который стал самым младшим участником матча. Самым же старшим оказался Леонид Буряк.
В Киеве проведут матч памяти Баля, Белькевича и Гусина
09:02 28.09.2014
211
Встреча футболистов состоится на клубной арене ФК "Динамо" в 15.00 в воскресенье.
Гибель Андрея Гусина: трасса для мотоциклистов на киевском автодроме закрыта
10:32 27.09.2014
151
После трагической гибели Андрея Гусина на столичном автодроме "Чайка" закрыли трассу для мотоциклистов.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
08:15 09.03.2018
0
Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
06:24 09.03.2018
0
Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
A
B
C
E
F
G
H
I
J
K
L
M
O
P
Q
R
S
T
V
W
X
Y
Z
A-Z
0-9
Тег
Материалов
Выбор
Валентин Белькевич
2
Киев
4
ФК Динамо (Киев)
2
памятники
1
Подборка тегов
Андрей Гусин
* Для поиска по нескольким тегам отметьте их в списке слева
Все теги