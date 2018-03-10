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    Андрей Гусин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Андрей Гусин
    В Киеве открыли памятник погибшему футболисту "Динамо"
    17:37 17.09.2017
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    По словам спортивного журналиста, памятник знаменитому футболисту "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину "сделан с любовью и смыслом, то есть огромным уважением".
    Футболист Андрей Гусин-младший
    Сын экс-футболиста Гусина подписал контракт с "Динамо"
    19:39 16.02.2016
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    Согласно информации, опубликованной на официальном сайте "Динамо-Киев", соглашение с 19-летним игроком, являющимся воспитанником академии киевского "Динамо", рассчитано до конца нынешнего сезона.
    Матч памяти Баля, Белькевича и Гусина. Видео
    Матч памяти легендарных "динамовцев" Белькевича, Баля и Гусина 
    20:31 28.09.2014
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    На поле в матче памяти вышел сын Андрея Гусина, который стал самым младшим участником матча. Самым же старшим оказался Леонид Буряк.
    Футбольный мяч
    В Киеве проведут матч памяти Баля, Белькевича и Гусина
    09:02 28.09.2014
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    Встреча футболистов состоится на клубной арене ФК "Динамо" в 15.00 в воскресенье.
    Киевский автодром Чайка закрыл трассу для мотоциклистов. Видео
    Гибель Андрея Гусина: трасса для мотоциклистов на киевском автодроме закрыта 
    10:32 27.09.2014
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    После трагической гибели Андрея Гусина на столичном автодроме "Чайка" закрыли трассу для мотоциклистов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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