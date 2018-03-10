В последнее время доминирующие политические настроения в странах Центральной Европы все чаще противоречат либеральным идеалам самого Европейского Союза, пишут мировые СМИ. Насколько достижима в этой ситуации мечта о европейском единстве?
По словам Бабиша, исполнились мрачные предчувствия о том, что в рамках нынешней миграционной волны в Европу могут попасть и боевики "Исламского государства", которые имеют целью "истреблять наших людей".
Вопрос о вотуме недоверия возник в связи с тем, что вице-премьер и министр финансов, а также лидер движения ANO ("Да") и долларовый миллиардер Андрей Бабиш, часто добивается принятия решений в правительстве в пользу своей фирмы.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".