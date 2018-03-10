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    Андрей Бабиш

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Флаги Евросоюза
    Reuters: центральная Европа отвернулась от Евросоюза
    17:13 27.10.2017
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    В последнее время доминирующие политические настроения в странах Центральной Европы все чаще противоречат либеральным идеалам самого Европейского Союза, пишут мировые СМИ. Насколько достижима в этой ситуации мечта о европейском единстве?
    Андрей Бабиш после победы на выборах
    Держитесь правее! Политическая трансформация Восточной Европы
    14:13 25.10.2017
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    В Евросоюзе заговорили об усилении в Восточной Европе правых настроений и о том, что еще одна страна региона может встать на путь развития, подобный Венгрии и Польше.
    Мужчина ставит свечу возле Генерального консульства Франции
    Вице-премьер Чехии предлагает закрыть внешние границы Шенгенской зоны
    15:23 16.11.2015
    129Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    По словам Бабиша, исполнились мрачные предчувствия о том, что в рамках нынешней миграционной волны в Европу могут попасть и боевики "Исламского государства", которые имеют целью "истреблять наших людей".
    Флаг Чехии
    Оппозиция Чехии не смогла объявить вотум недоверия правительству
    02:53 27.05.2015
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    Вопрос о вотуме недоверия возник в связи с тем, что вице-премьер и министр финансов, а также лидер движения ANO ("Да") и долларовый миллиардер Андрей Бабиш, часто добивается принятия решений в правительстве в пользу своей фирмы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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